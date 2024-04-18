"Коммерсант": страховщики не покроют выплаты Nord Stream из-за конфликта на Украине

Фото: ТАСС/Zuma/Swedish Coast Guard

Страховые компании Lloyd’s of London и Arch Insurance отказывают в выплате компенсаций за повреждения газопроводов "Северный поток", так как полисы не предусматривали страхование от разрушений в ходе военных действий или взрывов. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на документ, направленный в Высокий суд Лондона страховыми компаниями в ответ на иск оператора газопроводов Nord Stream AG.

Исходя из документа, под страховое покрытие не подпадают:



повреждения, прямо или косвенно вызванные вследствие войны и боевых действий;

детонации взрывного вещества;

использования любого военного оружия или же в результате действий, совершенных злонамеренно или по политическим мотивам.

Компании также утверждают, что ущерб от взрыва в той или иной степени связан с конфликтом России и Украины.

До этого оператор газопроводов Nord Stream подал иск в суд в Лондоне на страховые компании за отказ покрывать ущерб после взрывов. Иск против Lloyds of London и Arch Insurance предусматривает выплаты 400 миллионов евро.

Оператор Nord Stream заявил, что претензия в размере распределена поровну между основной и дополнительной группами страховщиков. Компания также потребовала около 3,7 миллиона евро на оценку ущерба и другие расходы.

Страховщики в своем ответе на иск оспорили объем выплат. Они утверждают, что максимальная сумма компенсации ограничена 200 миллионами евро: "100 миллионов евро за каждый страховой случай, но до 200 миллионов евро совокупно в год на каждую нитку". Уточняется, что в каждом газопроводе по две нитки, после взрывов уцелела только одна.

Инцидент на "Северных потоках" произошел в сентябре 2022 года. После диверсии были зафиксированы четыре утечки. Затем поставки газа по трубопроводам заблокировали.