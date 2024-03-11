Запад не расследует подрыв "Северных потоков", потому что сам в них виновен – Филиппо

Фото: ТАСС/Zuma

Западные страны не проводят расследования подрыва "Северных потоков", потому что в них виноваты США и другие страны Североатлантического альянса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на лидера французской партии "Патриоты" Флориана Филиппо.

"Это было ясно с самого начала: виноваты США и ряд стран, типа Норвегии и Великобритании. Это не соответствует правильной риторике. Поэтому с учетом серьезности дела в СМИ мы об этом говорим слишком мало", – подчеркнул политик.

Он отметил, что даже те страны, интересы которых были напрямую задеты в результате диверсии, как Франция и Германия, не выражали официального протеста.

Саботаж энергоинфраструктуры является актом войны, заявил Филиппо. Однако так как он исходил из "лагеря хороших", то западную общественность не проинформировали об этом, добавил он.

"Это еще один знак провала наших демократий: если тема смущает, ее не существует", – сказал Филиппо.

Политик также напомнил, что в феврале этого года французского журналиста без объяснения причин лишили аккредитации на еженедельный брифинг совета министров Франции после вопроса официальному представителю местного кабмина Приске Тевено о подрыве "Северных потоков".

Инцидент на "Северных потоках" случился в сентябре 2022 года. После диверсии были зафиксированы четыре утечки. После этого поставки газа по трубопроводам заблокировали.

В начале февраля этого года прокуратура Швеции прекратила расследование подрывов, объяснив это тем, что ЧП не было направлено против интересов Стокгольма. В свою очередь, полиция Дании также объявила о завершении расследования. По их сведениям, в стране не нашли достаточных оснований для возбуждения уголовного дела.

Комментируя эту ситуацию пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что прекращение Данией расследования вызвало изумление. По его словам, эта ситуация близка к абсурдной.

Вскоре Генпрокуратура ФРГ объявила, что будет и дальше расследовать ЧП на "Северных потоках". При этом в ведомстве не стали раскрывать детали по поводу возможного поступления от Швеции и Дании промежуточных итогов.

Новости мира: прокуратура Швеции закрыла дело о терактах на "Северных потоках"