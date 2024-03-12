Оператор "Северных потоков" подал в суд на страховщиков за невозмещение ущерба – СМИ

Фото: ТАСС/Zuma/Swedish Coast Guard

Компания – оператор газопроводов "Северный поток" Nord Stream в прошлом месяце подала в суд в Лондоне на страховые компании за отказ покрывать ущерб после взрывов. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на судебные документы.

По данным газеты, иск против Lloyds of London и Arch Insurance подан на 400 миллионов евро. Предварительные и ориентировочные оценки стоимости работ по удалению воды, стабилизации газопроводов, ремонтных работ, возмещения газа оцениваются от 1,2 до 1,35 миллиарда евро.

Инцидент на "Северных потоках" произошел в сентябре 2022 года. После диверсии были зафиксированы четыре утечки. После этого поставки газа по трубопроводам заблокировали.

В начале февраля 2024 года прокуратура Швеции прекратила расследование подрывов, объяснив это тем, что ЧП не было направлено против интересов Стокгольма. Полиция Дании также объявила о завершении расследования. По их данным, в стране не нашли достаточных оснований для возбуждения уголовного дела.

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