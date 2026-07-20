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20 июля, 08:53

Происшествия

Уголовное дело о теракте возбуждено после атаки БПЛА на Московский регион

Фото: sledcom.ru

Уголовное дело по факту теракта возбуждено после массированной атаки БПЛА на Московский регион, произошедшей в ночь на 20 июля. Об этом сообщила пресс-служба СК России.

Как указали в ведомстве, в результате ударов дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по объектам гражданской инфраструктуры и жилым домам пострадали мирные граждане.

Следствие даст уголовно-правовую оценку действиям украинских военных, которые совершили очередные террористические акты против мирных граждан.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что с 20:30 19 июля до 05:00 утра 20 июля средствами ПВО была пресечена массированная атака на Московский регион. Всего было зафиксировано более 400 дронов. При этом на подлете к столице ликвидировали 85 из них.

Последствия атаки зафиксированы в Подольске, Домодедове и Одинцовском городском округе. В частности, в Одинцове оказались повреждены автомобиль и частное домовладение. В Подольске падение беспилотника привело к возгораниям и разрушениям объектов гражданской инфраструктуры.

Пострадали в результате ударов два человека из Домодедова. Один из них получил травмы при возгорании дома, а еще один – на трассе, где БПЛА упал рядом с машиной.

Посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник отметил, что Россия даст ответ на данную атаку. По его словам, за покушение на Москву "будет отдельная благодарность".

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