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20 июля, 08:31

Политика

ГД рассмотрит проект об обязанности банков уведомлять граждан о кредитах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

На неделе Госдума планирует рассмотреть законопроект, направленный на защиту граждан от мошенничества с кредитами. Заседание анонсировал председатель ГД Вячеслав Володин в своем канале в MAX.

В посте парламентарий привел данные Центробанка, согласно которым в 2024 году объем кредитного мошенничества в 23 крупнейших российских банках составил 12,8 миллиарда рублей. В 2025-м этот показатель сократился на 40%. Однако, по словам Володина, опасность оформления мошенниками займа на человека без его ведома сохраняется.

В связи с этим новый проект обяжет банки и микрофинансовые организации информировать граждан о подписании от их имени кредитных договоров. В уведомлении должны быть указаны индивидуальные условия, процентная ставка, сумма займа, срок возврата, а также сведения о возможности отказаться от получения кредита, если его сумма превышает 50 тысяч рублей.

Оповещение планируется направлять через контактные данные заемщика или портал "Госуслуги" незамедлительно – в течение 15 минут.

"Все это позволит защитить людей от действий мошенников, а также снизит риски оформления кредитов на граждан преступным путем", – выразил уверенность Володин.

В начале июня Банк России принял решение о реорганизации Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг (СЗППиОДФУ). На ее базе будут созданы два новых подразделения: Служба по защите прав потребителей (СЗПП) и Департамент поведенческого надзора (ДПН).

СЗПП будет заниматься аналитикой, регулированием в области обеспечения защиты прав потребителей и финансовой грамотностью, а ДПН – превентивным и реактивным надзором, а также методологией.

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