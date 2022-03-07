Эрдоган заявил Путину о возможности использования рубля в торговле

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора с Владимиром Путиным допустил возможность использования российского рубля в торговле, передает A Haber.

По информации телеканала, Эрдоган также предложил использовать доллар, евро, золото и юань. При этом Путин заявил о готовности отправить 30 судов с подсолнечным маслом и пшеницей, которые находятся в Азовском море.

Телефонный разговор между Реджепом Тайипом Эрдоганом и Владимиром Путины состоялся накануне. Российский лидер в том числе проинформировал коллегу о ходе специальной военной операции по защите Донбасса, изложил принципиальные подходы и оценки в этом контексте, подробно разъяснил поставленные основные цели и задачи.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

