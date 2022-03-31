Санкции Запада являются платой за право на свободу и независимость России – Путин

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Политические и экономические санкции Запада в отношении России следует воспринимать как плату за ее свободу и независимость, заявил Владимир Путин на совещании по авиационной отрасли.

"По сути, это санкции за наше право на свободу, за право быть независимыми, за право быть Россией. За то, что мы не хотим плясать под чужую дудку, жертвовать своими интересами и традиционными ценностями", – сказал президент.

По мнению Путина, Запад не будет отказываться от политики экономического давления на Россию, поэтому он будет искать все новые поводы для введения санкций.

"Поэтому рассчитывать на изменения этих подходов во всяком случае в ближайшее время не стоит", – отметил президент РФ.

Путин поручил правительству, ЦБ и властям регионов выстраивать экономическую политику, учитывая фактор сохраняющегося санкционного давления на Россию. По словам президента, такие условия стали объективной реальностью.

Ранее Путин заявил, что санкционная политика западных стран, направленная против России, обладает всеми признаками агрессии. По словам президента РФ, вся "словесная мишура" Запада о политкорректности и свободе слова мгновенно пропала. Путин добавил, что против России организована беспрецедентная информационная кампания.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Позже Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики – от энергетики до банковского сектора.

