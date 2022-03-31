Песков заявил, что в США не понимают механизм работы Кремля

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Владимиру Путину не обо всем докладывают.

По словам Пескова, ни Госдеп, ни Пентагон не обладают реальной информацией о том, что происходит в Кремле.

"И они просто не понимают, что происходит в Кремле, они не понимают президента Путина, они не понимают механизм принятия решений, они не понимают стиль нашей работы", – приводит слова Пескова РИА Новости.

Представитель Кремля добавил, что это вызывает обеспокоенность, так как такое непонимание приводит к ошибочным и опрометчивым решениям.

Ранее президент США Джо Байден выступил в Варшаве с продолжительной речью, посвященной ситуации на Украине. Он обрушился с претензиями на Россию и ее руководство в связи со спецоперацией, а в конце выступления заявил, что Украина никогда не станет победой для России и что президент РФ не может оставаться у власти.

До этого инцидента американский лидер уже позволял себе резкие высказывания в адрес российского лидера. Так, он назвал Владимира Путина военным преступником. Он подчеркнул, что сейчас самое главное – сохранять единство демократий. Байден отметил важность приложения усилий для прекращения разрушений.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.