Россия не оставит без ответа враждебные действия Евросоюза – МИД РФ

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Москва не оставит без ответа враждебные действия Евросоюза, заявил директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец.

По словам дипломата, безответственные санкции Брюсселя уже негативно влияют на повседневную жизнь простых европейцев.

"В странах ЕС, может быть, все-таки поймут, что конфронтация – не в их интересах. <...> Готовы ли они из своего кармана оплачивать дальнейшие убийства мирных жителей на Украине, превращение Европы из региона сотрудничества и стабильности в зону конфликта? Не думаю", – сказал Кобринец в интервью РИА Новости.

31 марта в российском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что Москва в качестве ответной меры на санкции внесла в черный список ряд высших должностных лиц Евросоюза.

Речь идет о депутатах Европарламента, еврокомиссарах и начальниках военных структур ЕС, которые были уличены в антироссийской политике, разжигании русофобии. Кроме них, в список внесены некоторые чиновники отдельных стран Евросоюза, работники СМИ и общественных организаций.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.