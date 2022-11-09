Патрушев прибыл в Иран для консультаций по безопасности

Фото: kremlin.ru

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев прибыл в Иран, передает ТАСС.

"В Тегеране Н. Патрушев проведет плановые российско-иранские консультации по безопасности с участием специалистов советов безопасности и представителей ряда министерств и ведомств двух стран, – указали в пресс-службе аппарата СБ РФ.

В начале октября в Тегеране также состоялись консультации ведомств Ирана и России. Они были посвящены вопросам информационной безопасности.

В предыдущий раз Патрушев посещал Иран в 2019 году, когда страны провели многосторонние обсуждения по ситуации в Афганистане.

Ранее в ноябре глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян сообщил, что Тегеран поставил Москве беспилотники, однако произошло это до начала спецоперации на Украине. Кроме того, партия оборудования была небольшой, подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

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