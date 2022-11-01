01 ноября, 21:58Политика
Саудовская Аравия передала США разведданные о "неизбежной атаке" из Ирана – СМИ
Фото: depositphotos/lkpro
Власти Саудовской Аравии передали США разведывательные данные о планах Ирана нанести удары по целям на территории королевства и Ирака. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По их информации, Тегеран намерен атаковать Саудовскую Аравию и Эрбиль в Иракском Курдистане с целью отвлечения внимания иранцев от внутренних протестов. В связи с этим Саудовская Аравия и ряд других ближневосточных стран повысили уровень готовности своих вооруженных сил.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Россия может оказывать консультативную помощь Ирану в вопросе подавления протестов. По ее словам, Белый дом располагает соответствующей информацией. Она добавила, что Москва и Тегеран углубляют сотрудничество по мере усиления их изоляции от остального мира.
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