США подозревают РФ в оказании содействия Ирану в подавлении протестов – Белый дом

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Россия может оказывать консультативную помощь Ирану в вопросе подавления протестов, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы озабочены тем, что Москва, может быть, консультирует иранские власти в том, как наилучшим образом обходиться с протестами", – сказала она.

По словам Жан-Пьер, Белый дом располагает соответствующей информацией. Она добавила, что Москва и Тегеран углубляют сотрудничество по мере усиления их изоляции от остального мира.

Ранее заместитель помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дженнифер Гавито заявила, что власти США обеспокоены углублением сотрудничества между Россией и Ираном. Она отметила, что Вашингтон стремится к деэскалации с Ираном, в то же время сохраняя взаимодействие в союзниками для сдерживания дестабилизирующей деятельности Тегерана.

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