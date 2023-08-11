США не будут смягчать санкции против Ирана даже после освобождения американских граждан

Фото: 123RF/tupungato

США не будут смягчать санкции в отношении Ирана даже после того, как Тегеран освободил пять американских граждан. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Позвольте мне разъяснить положение вещей. При любых обстоятельствах и в любом случае Иран не получит смягчения санкций", – приводит его слова РИА Новости.

Ранее стало известно, что Иран и Соединенные Штаты договорились об обмене заключенными, а также разморозке части активов Тегерана. В рамках своих обязательств иранские власти освободили пятерых заключенных с двойным гражданством, обвиненных в шпионаже. Сейчас они находятся под домашним арестом.

До этого сообщалось, что американский сенатор Тед Круз заявил о подготовке законопроекта, направленного на противодействие военно-техническому сотрудничеству между Россией и Ираном путем введения новых санкций. Сенатор предлагал заблокировать "миллиарды долларов, которыми Иран располагает за рубежом".