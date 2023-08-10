Иран и США договорились об обмене заключенными и разморозке части активов

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Иран и Соединенные Штаты договорились об обмене заключенными, а также разморозке части активов Тегерана. Об этом сообщает The New York Times.

"Соединенные Штаты и Иран достигли соглашения для обеспечения свободы пяти заключенным американцам в обмен на нескольких заключенных иранцев", – говорится в материале издания.

Известно, что Тегеран в рамках своих обязательств уже освободил пятерых заключенных с двойным гражданством, обвиненных в шпионаже. Сейчас они находятся под домашним арестом. В пресс-службе Белого дома эту информацию подтвердили.

Что касается разморозки активов, то речь идет о сумме в 6 миллиардов долларов. Ее Иран сможет потратить на гуманитарные цели.

Ранее стало известно, что США усилят военную группировку в Ормузском проливе двумя десантными кораблями USS Bataan и USS Carter Hall. В Пентагоне объяснили, что это решение принято ответ на якобы исходящую от Ирана угрозу свободному потоку торговли и защите международного судоходства.

