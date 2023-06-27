Трамп показывал сотрудникам секретный документ с планами нападения на Иран – СМИ

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Бывший президент США Дональд Трамп показывал своим сотрудникам секретный документ, в котором содержались планы нападения на Иран. Об этом сообщает CNN со ссылкой на двухминутную аудиозапись.

Согласно аудиозаписи, политик показал секретный документ в июле 2021 года, когда бывший руководитель аппарата Белого дома Марк Медоуз писал свои мемуары. Его якобы увидели писатель, издатель и два сотрудника бывшего лидера Штатов. По мнению CNN, это может стать доказательством в деле о ненадлежащем обращении с секретными документами.

Также в аудиозаписи Трамп и его помощники якобы обсуждают электронные письма бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон.

"Знаете, Хиллари постоянно это (секретные документы. – Прим. ред.) распечатывала. Свои личные электронные письма", – заявляет сотрудник Трампа.

Ранее Трампу предъявили обвинения по 38 пунктам, в том числе за незаконное хранение секретных документов, имеющих отношение к национальной безопасности. Документы содержали сведения о ядерных программах США, указано в заключении суда. Согласно законодательству Соединенных Штатов, политику грозит до 400 лет лишения свободы и крупный денежный штраф.

Трамп, выступая перед судом в Майами, заявил, что не признает себя виновным по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами. Из суда политика отпустили без каких-либо условий, так как прокуратура сочла его не склонным к побегу.

Дональду Трампу грозит до 400 лет тюрьмы