Террористы ИГ взяли на себя ответственность за стрельбу в иранской мечети

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Ответственность за теракт в иранской мечети взяли на себя члены террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в России). Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на иранские СМИ.

В результате теракта в иранском городе Шираз один человек погиб, восемь пострадали.

Нападавших было двое. Террористы вошли на территорию мавзолея Шах-Черах, после чего открыли огонь по служителям. Одного из них ликвидировали правоохранительные силы. Второй скрылся, однако был пойман и доставлен на допрос.

Это не первая атака на мечеть Шах-Черах. В октябре 2022 года трое боевиков проникли на территорию мавзолея и открыли огонь по паломникам. Жертвами атаки стали 15 человек, 27 получили ранения. В мае 2023 года суд приговорил двух участников теракта к смертной казни.