ФСБ задержала мужчину по подозрению в подготовке взрыва на Кубани

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Сотрудники управления ФСБ по Краснодарскому краю задержали мужчину, которого подозревают в подготовке взрыва одного из зданий правоохранительных структур в Армавире. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на краевое ведомство.

Отмечается, что против задержанного возбудили уголовное дело по части 1 статьи 30, части 1 статьи 205 УК РФ ("Приготовление к террористическому акту"). В ФСБ добавили, что мужчина собрал взрывное устройство и хранил его у себя дома.

Ранее спецслужбы задержали жителя Тамбовской области, собиравшегося уехать на Украину через Турцию, чтобы принять участие в боевых действиях на стороне ВСУ. С апреля по июнь 2023 года он искал и изучал специализированную литературу по тактической медицине, полевой фортификации, вооружению и военной технике.

До этого Лефортовский суд Москвы арестовал петербуржца Вячеслава Лутора по делу о госизмене и участии в террористической организации. Так, суд удовлетворил ходатайство следователей ФСБ.

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