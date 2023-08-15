Предполагаемый владелец автосервиса в Дагестане был судим за незаконную продажу газа

Фото: телеграм-канал SHOT

Предполагаемый владелец сгоревшего в Дагестане автосервиса Ибрагим Шамхалов был осужден за незаконную продажу газа на АЗС. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

ЧП в Махачкале произошло вечером 14 августа. Сначала там воспламенился автосервис, после чего огонь перешел на заправку, что стало причиной взрыва. СК возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

По последним данным МЧС, 35 человек погибли. Власти Дагестана выплатят семьям погибших по миллиону рублей.

В Кумторкалинском районе Дагестана, где произошло ЧП, ввели режим чрезвычайной ситуации. Также работает горячая линия психологической помощи и информационной поддержки. Обратиться можно по телефону 8 (872) 239-99-99.

Спецборт МЧС прибыл в Махачкалу для перевозки пострадавших при взрыве на заправке