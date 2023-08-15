Последствия ЧП на АЗС в Махачкале сняли с коптера

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Последствия взрыва на АЗС в Махачкале сняли с коптера. На кадрах – вид на заправку "Нафта-24" и автосервис, где произошел взрыв. Повреждения получили расположенные рядом дома, на месте работают экстренные службы.

Вечером 14 августа в здании автосервиса около торгового центра "Глобус", находящегося в Махачкале, произошел взрыв, после чего здание воспламенилось. Со временем огонь перекинулся на находящуюся рядом АЗС.

По последним данным экстренных служб, в результате взрыва погибли 35 человек. Власти Дагестана выплатят их семьям по 1 миллиону рублей. Соболезнования выразил Владимир Путин.

МЧС России открыло горячую линию психологической помощи и информационной поддержки по ситуации в Дагестане. Обратиться можно по телефону 8 (872) 239-99-99. В Кумторкалинском районе введен режим чрезвычайной ситуации.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Спецборт МЧС РФ отправился за пострадавшими при взрыве в Дагестане