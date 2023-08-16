Более 400 строений получили повреждения в результате взрыва на АЗС в Махачкале

Фото: ТАСС/Муса Салгереев

Свыше 400 строений оказались повреждены в результате ЧП на автозаправке в Махачкале. О последствиях взрыва рассказал глава Дагестана Сергей Меликов.

"Доложили, что в результате взрыва и пожара пострадало более 400 строений. Большинство из них – это жилые дома. Степень повреждений совершенно разная", – передает ТАСС его слова.

Меликов отметил, что Владимир Путин во время телефонного разговора предложил Дагестану воспользоваться федеральными мерами поддержки. Также он рассказал, что глава государства попросил оказать всю необходимую помощь населению республики.

14 августа в автосервисе возле торгового центра "Глобус" в Махачкале произошел взрыв. Там возник пожар, который перекинулся на расположенную поблизости АЗС. В результате происшествия погибли 35 человек. Количество пострадавших увеличилось до 84 граждан.

Следователи завели уголовное дело по статье об "Оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц".

В Кумторкалинском районе Дагестана, где произошло ЧП, ввели режим чрезвычайной ситуации.

Министр здравоохранения республики Татьяна Беляева заверила, что жизни и здоровью пострадавших в результате взрыва, которые остаются в больницах Дагестана, ничего не угрожает.



Борт с пострадавшими из Махачкалы прибыл в Москву