Жизни пострадавших при взрыве, остающихся в больницах Дагестана, вне опасности

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Жизни и здоровью пострадавших в результате взрыва в Махачкале, которые остаются в больницах Дагестана, ничего не угрожает, заявила министр здравоохранения республики Татьяна Беляева, слова которой передает телеграм-канал правительства региона.

По ее словам, есть пациенты с оскольчатыми повреждениями, с ожогами, с переломами, а также нейрохирургические пациенты. Всем им оказывается необходимая медицинская помощь.

В больницах Дагестана остаются 47 пострадавших. 16 тяжелораненых ночью доставили спецбортом МЧС в подмосковный аэропорт Раменское. Их лечение продолжится в клиниках Москвы.

Трагедия в регионе произошла вечером 14 августа. В автосервисе в Махачкале произошел взрыв с возгоранием, после чего огонь перебросился на рядом находящуюся заправку. В результате 35 человек погибли, 80 человек получили травмы.

В Кумторкалинском районе Дагестана, где произошло ЧП, ввели режим чрезвычайной ситуации. Глава Дагестана Сергей Меликов поручил главам муниципальных образований взять на себя организацию захоронений погибших при трагедии.

МЧС России открыло горячую линию психологической помощи и информационной поддержки по ситуации в Дагестане. Обратиться можно по телефону 8 (872) 239-99-99.

Следственный комитет России на фоне произошедшего возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Число жертв взрыва на АЗС в Дагестане выросло до 35