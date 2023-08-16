До 84 человек увеличилось число пострадавших в Махачкале – СМИ

Фото: телеграм-канал "Правительство Дагестана"

Число пострадавших в результате взрыва на автозаправке в Махачкале, согласно последним данным, составляет 84 человека. Об этом ТАСС сообщил осведомленный источник.

"Травмы получили 84 человека, госпитализированы в различные медучреждения 66 человек", – уточнил собеседник агентства.

По его словам, 16 пострадавших – это дети. Количество погибших тем временем остается прежним – 35 человек.

14 августа в автосервисе возле торгового центра "Глобус" в Махачкале произошел взрыв. Там возник пожар, который перекинулся на расположенную поблизости АЗС. В результате происшествия погибли 35 человек.

Также сообщалось о 80 пострадавших. 16 человек в наиболее тяжелом состоянии доставили в Москву. Соответствующий спецборт МЧС РФ приземлился в аэропорту Раменское в ночь на 16 августа.

По факту происшествия СК РФ возбудил уголовное дело по статье об "Оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц". Согласно предварительной версии, причиной взрыва могло стать хранение в автосервисе пожароопасных агрохимикатов.



Борт с пострадавшими из Махачкалы прибыл в Москву