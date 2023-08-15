Глава Дагестана назвал возможными причинами взрыва на АЗС жадность и алчность

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Взрыв на АЗС в Дагестане мог произойти из-за жадности, алчности и тех людей, которые потворствовали халатности, выдавая различные разрешения. Об этом глава республики Сергей Меликов заявил на заседании оперативного штаба.

"Я не исключаю, что сейчас при расследовании этого уголовного дела мы выйдем на халатность не только со стороны тех, кто эту халатность допустил, но и тех, кто этой халатности потворствовал, выдавая различного рода разрешения, согласования, зеленки", – сказал он.

Меликов добавил, что в Дагестане организуют работу по контролю за всеми действиями, которые стали причиной не только этой трагедии, но и взрыва газовоздушной смеси в частном доме в Дербенте.

"Во главе угла стоят жадность и алчность. Когда люди пытаются нарушить меры безопасности, чтобы извлечь небольшую выгоду", – подчеркнул Меликов.

Глава республики распорядился начать проверку соблюдения мер безопасности при размещении вблизи станции автосервиса. Он указал на тот факт, что рядом с АЗС не может находиться станция техобслуживания. По его словам, автомобильная заправочная станция предполагает сварочные работы. Заправка же, продолжил он, хранит легковоспламеняющиеся жидкости и газ.

По итогам собрания власти утвердят решение о проверках безопасности предоставления подобных услуг. Меликов указал, что ответственные за нарушение люди пытаются нарушить меры безопасности, чтобы извлечь небольшую выгоду.

Как сообщили ТАСС в экстренных службах, в результате ЧП повреждения получили более 40 строений, в том числе жилые здания.

Ранее генпрокурор РФ Игорь Краснов распорядился организовать проверку в отношении законности размещения автозаправочных станций в Дагестане. Эксперты оценят соблюдение градостроительных нормативов при размещении взрывопожароопасных объектов в населенных пунктах, в том числе рядом с жилыми домами, школами, детскими садами и больницами.

Трагедия в Махачкале произошла вечером 14 августа. Там загорелся автосервис, после чего пламя перешло на заправку, что стало причиной взрыва. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Согласно последней информации от МЧС, жертвами ЧП стали 35 человек. Власти Дагестана выплатят семьям погибших по миллиону рублей.

В Кумторкалинском районе Дагестана, где прогремел взрыв, ввели режим чрезвычайной ситуации. Для психологической помощи и информационной поддержки открыли горячую линию. Обратиться можно по телефону 8 (872) 239-99-99.

Спецборт МЧС прибыл в Махачкалу для перевозки пострадавших при взрыве на заправке