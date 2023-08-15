Жители Москвы несут цветы к зданию представительства Дагестана на Покровке

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Жители Москвы несут цветы к зданию представительства Дагестана на улице Покровке в знак скорби по погибшим в результате взрыва на автозаправочной станции в Махачкале. Об этом сообщает ТАСС.

Трагедия в регионе произошла вечером 14 августа. В автосервисе в Махачкале произошел взрыв с возгоранием, после чего огонь перебросился на рядом находящуюся заправку. В результате 35 человек погибли, 80 человек получили травмы

В Кумторкалинском районе Дагестана, где произошло ЧП, ввели режим чрезвычайной ситуации. Глава Дагестана Сергей Меликов поручил главам муниципальных образований взять на себя организацию захоронений погибших при трагедии.

МЧС России открыло горячую линию психологической помощи и информационной поддержки по ситуации в Дагестане. Обратиться можно по телефону 8 (872) 239-99-99.

Следственный комитет России на фоне произошедшего возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".



Число жертв взрыва на АЗС в Дагестане выросло до 35