Представитель АЗС в Дагестане назвал возможные причины взрыва

Фото: телеграм-канал SHOT

Взрыв на автомобильной заправке на выезде из Макахчкалы мог произойти в результате возгорания селитры, которая хранилась напротив АЗС в ангарах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на очевидца и представителя АЗС Мурада Мурадова.

"Напротив АЗС были ангары, там, оказывается, находилась селитра, о которой никто, как я понимаю, не знал. Загорелась или машина, или сама селитра. Люди подбежали, начали тушить – и произошел взрыв", – отметил он.

Мурадов добавил, что произошедшее привело к полному разрушению заправочной станции и строений, находящихся рядом с ней.

"Взрыв к нам не имеет отношения, мы пострадавшая сторона", – сказал очевидец.

Вечером 14 августа в Дагестане на автосервисе произошел взрыв, который привел к возникновению пожара. Спустя некоторое время огонь перекинулся на расположенную рядом автозаправку. В результате 35 человек погибли, 80 граждан получили травмы.

В Кумторкалинском районе Дагестана, где произошло ЧП, был введен режим чрезвычайной ситуации. Глава республики Сергей Меликов поручил главам муниципальных образований взять на себя организацию захоронений погибших при трагедии.

Также МЧС России открыло горячую линию психологической помощи и информационной поддержки по ситуации в Дагестане. Обратиться можно по телефону 8 (872) 239-99-99.

В связи с произошедшим Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Глава ведомства Александр Бастрыкин поставил ход расследования обстоятельств взрыва на автостанции в Махачкале на контроль в центральном аппарате ведомства. Он поручил главе СУ СК по Дагестану Дмитрию Беляеву доложить о первых результатах следствия.



Спецборт МЧС отправился за пострадавшими при взрыве на заправке в Дагестане