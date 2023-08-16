Глава Дагестана заявил, что при взрыве на АЗС большинство погибли одномоментно

Фото: телеграм-канал SHOT

При взрыве возле АЗС в Махачкале большинство погибли практически одномоментно, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.

По его словам, люди погибли от травм, которые действительно были не совместимы с жизнью. По его мнению, если бы не работа экстренных служб, в первую очередь пожарных, спасателей, МЧС, медиков и сотрудников МВД, жертв было бы гораздо больше.

"По сути дела, они не то что сократили, они не допустили дополнительных жертв. Те, кто у нас числятся погибшими, они погибли в первую минуту", – приводит слова Меликова РИА Новости.

14 августа в автосервисе возле торгового центра "Глобус" в Махачкале произошел взрыв. Там возник пожар, который перекинулся на расположенную поблизости АЗС. В результате происшествия погибли 35 человек. Количество пострадавших увеличилось до 84 граждан.

Следователи завели уголовное дело по статье об "Оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц".

В Кумторкалинском районе Дагестана, где произошло ЧП, ввели режим чрезвычайной ситуации.

МЧС России открыло горячую линию психологической помощи и информационной поддержки по ситуации в Дагестане. Обратиться можно по телефону 8 (872) 239-99-99.

Минцифры Дагестана также организовало по поручению Сергея Меликова телефон горячей линии. По номеру 8 (8722) 98-90-81 можно получить информационную поддержку в круглосуточно режиме.

Борт с пострадавшими из Махачкалы прибыл в Москву