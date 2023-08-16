Пожарный предупредил об опасности повторного взрыва на месте ЧП в Махачкале

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После взрыва, произошедшего на автосервисе в Махачкале и последующего пожара на автомобильной заправочной станции, на месте происшествия остались мешки с селитрой, которые могут вновь сдетонировать, заявил один из сотрудников МЧС РФ, который тушил огонь. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Он рассказал, что вызов поступил еще до взрыва, предполагалось, что это обычное возгорание.

"Сначала загорелась техстанция. Там газовый баллон взорвался. Это дало хлопок, а за стеной как раз был склад с селитрой. Там на складе удобрения продавали. Мешки с селитрой, вон, до сих пор остались лежать. Это очень взрывоопасная вещь", – предупредил он.

По словам мужчины, на тот момент взорвалось от 70 до 100 тонн вещества. Он и его коллеги видели, как в момент взрыва автомобиль, проезжающий мимо сервиса, был отброшен на 20 метров, его водитель до сих пор не был найден.

"Подъезжаем, а на дороге все бегают, все обгоревшие. Был хаос. Люди горящие выбегали на дорогу. От взрыва еще и камни разлетались. Если некоторые от огня не погибали, то камни их добивали. В доме неподалеку не просто окна повыбивало, там в стене дырка огромная. Это камень так отлетел", – рассказал пожарный.

В скором времени к месту происшествия приехали и другие пожарные машины, отметил сотрудник МЧС.

"Вместе со спасателями на этом пожаре было около 260 человек, из них около 80 – это пожарные. Дома ведь тоже горели, мы их еще тушили. Когда на заправку огонь перекинулся, то там топливо разлилось и загорелось. Машины стояли в горящей солярке", – вспоминает он.

В данный момент на месте ЧП продолжаются разборы завалов, подчеркнул он. Еще порядка 7–10 человек спасателям так и не удалось найти.

Сотрудник МЧС выразил мнение, что образовавшиеся завалы необходимо разобрать в срочном порядке, так как есть вероятность повторного возгорания и взрыва из-за остатков селитры.

"Опасность есть такая. Это же химия. Попадает вода, потом от солнца нагревается, ветерок чуть-чуть дунет, опять все разгорается", – резюмировал он.

Взрыв в автосервисе в Дагестане произошел вечером 14 августа, позже на его месте начался пожар, огонь перекинулся находящуюся рядом АЗС. В результате произошедшего 80 человек пострадали и 35 погибли.

Власти республики заявили, что выплатят семьям погибших по миллиону рублей.

Само ЧП произошло в Кумторкалинском районе, в котором позже ввели режим ЧС. Глава Дагестана Сергей Меликов поручил главам муниципальных образований взять на себя организацию захоронений погибших граждан.

Глава российского Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил ход расследования обстоятельств взрыва на контроль в центральном аппарате ведомства. Он также поручил главе СУ СК по Дагестану Дмитрию Беляеву доложить о первых результатах следствия.

На фоне произошедшего ведомство возбудило уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".



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