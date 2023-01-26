В России предложили ввести запрет на майнинг в жилых домах из-за пожаров

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В России могут запретить майнинг в жилых домах в целях предотвращения пожаров. Об этом сообщает газета "Известия".

Соответствующее обращение комиссии по энергетике Госсовета направила в правительство, следует из протокола от 13 декабря 2022 года.

Майнинг предлагают запретить в энергодефицитных регионах, в том числе в Москве и Подмосковье, Краснодарском крае и Белгородской области. Также в Госсовете хотят наделить субъекты РФ правами на введение дополнительных налогов на добычу криптовалют.

В настоящее время в России на законодательном уровне не предпринято мер по контролю за данным видом деятельности. В декабре 2022 года в Госдуме планировали принять в первом чтении законопроект о легализации майнинга, деклараций о доходах и уплате налогов. Во втором и в третьем (окончательном) чтениях его собирались рассмотреть в январе 2023 года, но отложили.

Член комитета Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев отметил, что в случае, если Кабмин поддержит предложения Госсовета, они могут быть направлены в ГД в виде отдельных законопроектов.

Ранее экономист Дмитрий Прокофьев рассказал, что сейчас рынки испытывают колебания, поэтому криптовалюту не следует воспринимать как панацею. По его мнению, криптовалюту могут использовать в качестве средства для обхода санкционных ограничений. Прокофьев отметил, что использование параллельных систем может говорить о неблагополучии существующей.

Законопроект о легализации майнинга криптовалют внесен в Госдуму

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