В России могут узаконить деятельность майнеров

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Госдума может принять на этой неделе в первом чтении контролирующие введение механизма по регулированию майнинга криптовалюты и ее продажи поправки в законопроект "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ". Об этом сообщает газета "Известия".

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал, что не все органы согласовали законопроект. При этом он выразил надежду, что в январе нижняя палата парламента сможет доработать документ ко второму и третьему чтению.

Аксаков добавил, что майнинг существует в России в качестве бизнеса, однако никак не регулируется. По его словам, крупные майнеры обращаются в Госдуму с просьбой о введении их деятельности в правовое поле.

Ранее экономист Дмитрий Прокофьев рассказал, что сейчас рынки испытывают колебания, поэтому криптовалюту не следует воспринимать как панацею. По его мнению, криптовалюту могут использовать в качестве средства для обхода санкционных ограничений. Прокофьев отметил, что использование параллельных систем может говорить о неблагополучии существующей.



Законопроект о легализации майнинга криптовалют внесен в Госдуму

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