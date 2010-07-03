Теплая погода с температурой до +11 ожидается в Москве в начале следующей недели

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Теплая погода с температурой воздуха до +11 градусов будет оставаться в Москве до начала следующей недели. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

В ближайшие дни над столичным регионом продолжит преобладать западно-восточный перенос воздушных масс. Высотная фронтальная зона будет находиться севернее, что обеспечит колебания температуры в интервале выше климатической нормы примерно на 3-7 градусов.

В пятницу, 8 ноября, ночью осадков не будет. Днем местами пройдут небольшие осадки, максимальная температура – +5...+7 в Москве, в Подмосковье – +3... +8.

В субботу, 9 ноября, ночью осадков не ожидается, днем местами с небольшим дождем и так же, как и накануне, будет от +5 до +7 градусов в столице и от +3 до +8 в области.

10 ноября скажется влияние циклона, который пройдет севернее. В Москве с южными ветрами потеплеет до +9...+11 градусов, в Подмосковье будет так же до +11.

В понедельник, 11 ноября, ожидается небольшой дождь, днем – +6...+11.

Во вторник, 12 ноября, осадков не прогнозируется. Показания термометров в течение суток составят до +8 градусов.

Ранее синоптики сообщили, что в ближайшие две недели в России не предвидится значительного похолодания. Эта зима может стать самой теплой в истории метеонаблюдений. Метеорологи добавили, что аномальное тепло продержится в столице как минимум до 15–20 ноября. В связи с этим задержится приход климатической зимы.

