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Москва 24

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Общество

07:10

Синоптики рассказали о погоде в понедельник в Москве

общество погода

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная с прояснениями погода установится в Москве и Подмосковье днем в понедельник, 18 ноября. Об этом сообщает сайт "Метеоновости".

"Максимальная температура в столице – 5-7 градусов тепла, по области – 4-9 градусов", – подчеркнули синоптики.

Кроме того, специалисты отмечают, что в течение дня будет дуть юго-западный ветер с порывами от 3 до 8 метров в секунду. При этом атмосферное давление останется высоким. Его значение в середине дня установится на отметке в 758 миллиметров ртутного столба.

Относительная влажность также высокая – в районе 80-85%.

Ранее стало известно о том, что нынешняя осень может оказаться самой теплой за последние 140 лет.

Осень в Москве может оказаться самой теплой за последние 140 лет

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