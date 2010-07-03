Синоптики рассказали о погоде в понедельник в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная с прояснениями погода установится в Москве и Подмосковье днем в понедельник, 18 ноября. Об этом сообщает сайт "Метеоновости".

"Максимальная температура в столице – 5-7 градусов тепла, по области – 4-9 градусов", – подчеркнули синоптики.

Кроме того, специалисты отмечают, что в течение дня будет дуть юго-западный ветер с порывами от 3 до 8 метров в секунду. При этом атмосферное давление останется высоким. Его значение в середине дня установится на отметке в 758 миллиметров ртутного столба.

Относительная влажность также высокая – в районе 80-85%.

Ранее стало известно о том, что нынешняя осень может оказаться самой теплой за последние 140 лет.