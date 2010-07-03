Диетолог рассказал, как правильно питаться в период осенней хандры

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Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в беседе с Москвой 24 рассказал о том, что стоит есть в период осенней апатии, чтобы не навредить здоровью и повысить свое настроение.

По его словам, лечиться сладким – это не выход, потому что при его употреблении на короткое время возникает вспышка, что все не так плохо, а потом мозг начинает погружаться в еще более глубокую депрессию.

"Такая антидепрессантная пища – это так себе. Есть три вещи, которые не следует есть. Первое – это сахар и все сладости, второе – это подсолнечное масло и вообще все масла, кроме оливкового и льняного. Третий момент – это так называемые трансжиры", – говорит он.

Диетолог напомнил, что желательно есть много разноцветных ягод, фруктов и овощей, чтобы в день было не менее пяти цветов. "Подойдет вся экзотика, то есть черника, голубика, малина, ежевика. Можно есть и в сушеном виде, и в замороженном. Яблоки, груши, сливы, все овощи, которые просятся. Авокадо можно есть в день не меньше одного плода", – считает он.





Михаил Гинзбург диетолог, доктор медицинский наук Очень хороши продукты, богатые некоторыми жирными кислотами, – это рыба, льняное и оливковое масло.

Что касается сладкого, диетолог порекомендовал есть темный горький шоколад, где в составе не менее 80 процентов тертого какао, есть какао-масло и сахарная пудра.

"Также очень хорошо есть приправы типа куркумы, имбиря или перца, они противовоспалительные. Можно пить разные кисломолочные напитки, но не сладкие", – заключил он.

Ранее сообщалось, что москвичи пытаются компенсировать недостаток солнца. По подсчетам специалистов, почти 10 месяцев в году над столицей нависает свинцовое небо. Особо чувствительных натур это вгоняет в депрессию. Особенно осенью, когда ночи становятся все длиннее и длиннее.

За год в Москве наберется в среднем всего 70 солнечных дней, а самый пасмурный и депрессивный месяц – ноябрь.

Итальянские ученые создали панели, которые похожи на окна, – они имитируют солнечный свет. Потоки проходят через фильтр из наночастиц, который по свойствам напоминает атмосферу земли.

Светотерапия популярна во всем мире. Волшебные лампы избавляют от депрессии и бессонницы и совсем не излучают опасный ультрафиолет.

Доктор биологических наук Владимир Дорохов рассказал телеканалу Москва 24, что белые лампы содержат тот диапазон частот, который близок к солнечному свету. Поэтому можно использовать их.

Однако победить сезонную хандру можно и без помощи ламп. Психологи советуют не отказываться от сладкого, но при этом регулярно заниматься спортом.

Семейный психолог Андрей Зберовский сообщил, что спорт способствует выработке эндорфинов.

"Спорт не только активизирует иммунную систему человека, но и является одним из условий выработки гормона позитива в нашем организме", – сказал Зберовский.

Осень в Москве может оказаться самой теплой за последние 140 лет. Синоптики отмечают, что теплая погода осенью, когда средняя температура сезона превышает норму на один и более градусов, с 1880 года встречалась 24 раза. А на два градуса и более было всего восемь сезонов.

Как отмечают специалисты Гидрометцентра, грядущая зима может стать самой теплой за всю историю метеонаблюдений. Синоптики прогнозируют "розовую" или "вишневую" зиму в столице. Специалисты объясняют, что подобные цвета используют при составлении погодных карт. И чем сильнее аномалия, тем более яркий розовый цвет.

По прогнозам метеорологов, средняя температура в столичном регионе будет выше нормы примерно на четыре градуса. До этого самой теплой в городе была зима 1960–1961 годов. Тогда температура в среднем не превышала -2,8 градуса. Это почти на 5 градусов выше нормы.



