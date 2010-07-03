Запрос МЦД стал одним из самых популярных в "Яндексе"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В рейтинге популярности по запросам в поисковой системе "Яндекс" второе место за последние сутки заняли Московские центральные диаметры (МЦД) в столице и Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса.

"20 и 21 ноября в поиске "Яндекса" зафиксирован всплеск запросов про МЦД, связанный, безусловно, с запуском двух первых диаметров. Тема оказалась на втором месте в рейтинге популярности по Москве и Московской области за прошедшие сутки", – говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что, по данным поисковой системы, интерес к теме возрос утром 20 ноября, тогда МЦД занимали в рейтинге 10 место. Ну а пик интереса к теме пришелся на день запуска – 21 ноября 09:00.

На первом месте по запросам за сутки оказался "День бухгалтера", который приходится на 21 ноября.

21 ноября Владимир Путин и Сергей Собянин запустили движение по первым диаметрам. В церемонии открытия на Белорусском вокзале также участвовали министр транспорта Евгений Дитрих, губернатор Московской области Андрей Воробьев и гендиректор – председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров.

Военные Индии во время ракетного испытания уничтожили космический спутник, который находился на низкой околоземной орбите, объявил в обращении к нации премьер-министр страны Нарендра Моди. 1 из 5

МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" – это 132 километра пути и 57 станций. С 19 из них можно перейти на подземку, МЦК и радиальные направления МЖД.

Ожидается, что к 2024 году число станций увеличится до 66, а количество пересадок – до 27. Проект предполагает открытие пяти линий до 2025 года.

График работы выстроят как в метро – с 5:30 до 1:00. Билетную систему сделают единой. Пересадка с диаметров на метро или МЦК и обратно будет бесплатной.

На первом этапе обслуживать диаметры будут 39 поездов "Иволга". Движение по МЦД организуют по смешанному типу. Интервалы движения поездов в часы пик не превысят пяти–семи минут.

Стоимость провоза крупногабаритного багажа на МЦД сделают ниже, чем в действующих электричках. От расстояния она зависеть не будет.

Провоз домашних животных будет бесплатным. Они должны будут ехать в специальных переносках или клетках и размещаться в вагоне на месте для ручной клади. Это не касается собак крупных пород и собак-проводников.

Кроме того, гендиректор АО "Центральная ППК" Максим Дьяконов сообщил, что оплата проезда банковскими картами на турникетах станций МЦД может стать доступна до конца текущего года.