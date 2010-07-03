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Москва 24

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Общество

17:17

ЦОДД и ГИБДД напомнили о безопасности на дорогах в темноте

безопасность транспорт авто дети общество город

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В столице прошла акция "Замечай и будь заметным", в ходе которой московским школьникам напомнили о безопасности на дорогах в темное время суток. Акцию провели Центр организации дорожного движения совместно со столичной Госавтоинспекцией.

Перед началом уроков учащимся вручили световозвращающие брелоки и рассказали о необходимости их использования в темное время суток. Родители получили памятки о соблюдении ПДД.

В пресс-службе ЦОДД сообщили, что в осеннее время на улице темнеет раньше и пешеходов не всегда видно, так как большинство из них носит черную или серую одежду без световозвращающихся элементов.

"Мы раздаем брелоки, которые удобно и просто повесить себе на портфель или сумку. Забота о безопасности детей, как одних из наиболее уязвимых участников движения, является для нас приоритетной задачей", – говорится в сообщении пресс-службы.

В ЦОДД призвали родителей уделить время оборудованию детской верхней одежды и рюкзаков световозвращающими элементами.

Ранее сообщалось, что Москва присоединилась к Всероссийскому информационному проекту по обучению детей безопасности на дорогах, который разработало МВД России совместно с министерством просвещения.

Предполагается, что школьники будут вступать в отряды "юных инспекторов движения", где дети станут знатоками правил дорожного движения. После обучения они сами будут рассказывать сверстникам о безопасном поведении на дорогах.

Пока на базе российских школ действуют 30 тысяч таких отрядов. В них состоят около 400 тысяч школьников в возрасте от 10 до 14 лет.

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