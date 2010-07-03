Радио Jazz приглашает на открытие самого романтичного катка в саду "Эрмитаж"

Фото: Игорь Иванко/Москва 24

Настала пора достать с антресоли свои любимые коньки! Радио Jazz 89.1 FM запускает уникальный проект, который, несомненно, вдохновит радиослушателей и любителей самого популярного зимнего развлечения.

В эту субботу, 23 ноября, в атмосферном пространстве сада "Эрмитаж" откроет лед самый уютный "Jazz каток" Москвы площадью 900 квадратных метров. Особенную ауру, бесспорно, создадут душевная музыка радиостанции и романтическая вечерняя иллюминация сада.

В день открытия уже с 18:00 всех посетителей "Jazz катка" будет встречать музыкальный коллектив JazzBerry – новый проект от создателей легендарного и уже нашумевшего шоу-оркестра Big City Show. В составе JazzBerry – неподражаемая солистка Ольга Шитова, композитор Андрей Марухин.

Приятным дополнением субботнего праздника станет показательная программа звездной фигуристки Анастасии Гребенкиной. Знаменитая фигуристка выступит со своей командой, лично проведет мастер-классы и продемонстрирует конкурсное катание.

Кроме того, посетители "Jazz катка" получат подарки от Радио Jazz 89.1 FM.