Более 1,4 тысячи катков откроется в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В этом году в Москве будут работать 1418 катков, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

1215 из них будут с естественным ледовым покрытием, еще 203 – с искусственным. По его словам, ледовые площадки откроют со всей необходимой инфраструктурой: освещением, пунктами проката и оказания первой медицинской помощи, раздевалками и точками питания.

Сейчас в городе ведется подготовка 3920 объектов инфраструктуры зимнего отдыха. Заммэра добавил, что катки с искусственным льдом откроются уже в начале следующей недели.

По данным "Интерфакс", с образованием устойчивого снежного покрова в Москве для любителей активного отдыха обустроят 388 лыжных трасс, 30 лыжных баз и 7 горнолыжных склонов.

В парках и во дворах организуют 283 ледяных горки и снежных городка, более 1,7 тысячи площадок для занятий спортом и зимних игр и 22 места для катания на санях и собачьих упряжках. В зонах отдыха у воды появится около 60 мест для моржевания.

Сезон зимних развлечений в московских парках стартует 22 ноября. По словам директора Мосгорпарка Вячеслава Дунаева, традиционный зимний сезон стартует с открытия катка в Парке Горького. Он первым откроет свои двери для посетителей, а с 23 ноября откроются другие парки с зимней инфраструктурой.

Этой зимой на 18 парковых территориях заработают 15 секций фигурного катания, 11 хоккейных, 7 лыжных, 2 конькобежные школы и 3 секции по керлингу. Также в парке "Фили" горожане научатся кататься на доске и выполнять необычные трюки на секции по сноуборду и джиббингу. На лыжне парка Олимпийской деревни зимой ждут любителей биатлона, а в парке "Красная Пресня" – конькобежного спорта.

Особое внимание во время праздничных мероприятий будет уделено безопасности граждан: в парках будут работать 1040 пунктов охраны и 55 мобильных выездных групп, более 2,6 тысячи камер видеонаблюдения и 245 тревожных кнопок. Завершится зимний сезон в конце февраля 2020 года.

Как ранее сообщал Сергей Собянин, 22 ноября для москвичей также откроется самый большой искусственный каток в Европе на ВДНХ. Площадь ледового покрытия составит почти три футбольных поля. Одновременно на нем смогут кататься четыре тысячи человек.

Сейчас город активно подготавливают к Новому году. Гирлянды, шары и праздничные инсталляции появятся на улицах, площадях и набережных. Уже украсили пространство у Киевского вокзала. Там вдоль здания торгового центра проложили светящийся тоннель. На набережной Тараса Шевченко собрали гигантскую разноцветную фигуру жар-птицы. Прогулочную зону также подсветили разноцветным узором.

