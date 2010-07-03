Минпромторг не будет обсуждать запрет детского шампанского и сигарет

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Минпромторг не планирует обсуждать возможность ограничения розничной продажи детских сигарет и шампанского. Об этом сообщает портал News.ru со ссылкой на источник в ведомстве.

Впервые о потенциальном запрете заговорил депутат Госдумы Виталий Милонов. Он направил соответствующий запрос, однако министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что предварительно необходимо проконсультироваться со всеми причастными сторонами. Кроме того, вопрос запрета продаж находится не в ведении Минпромторга. Регулируют этот вопрос Роспортребнадзор и Минздрав.

По мнению Виталия Милонова, сейчас необходимо собрать экспертную группу, с помощью которой планируется подготовить законопроект о детских аналогах взрослых продуктов. Кроме того, для продвижения закона потребуются заключения ведомств и правительства.

"Подобные товары присутствуют в сетях экономкласса. Чем дальше от города и чем экономнее класс магазинов, тем больше продается этих аналогов. У ребенка, когда он видит сей продукт, стирается грань между детским и взрослым", – заявил депутат.

Ряд экспертов признает правоту депутата и отмечают, что проблема действительно актуальна. Некоторые, в частности, отмечают, что подменой детских напитков взрослыми производители нарушают права детей.

"Напрашивается прямая параллель. Детское шампанское потенциально может способствовать будущей алкоголизации человека. Детские сигареты могут приучать ребенка к курению сызмальства. Так возникает порочный круг", – заявил доцент кафедры педагогической психологии института психологии и образования Казанского федерального университета Рамиль Гарифуллин.

Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова, в свою очередь, уверена, что употребление детского шампанского не повлияет на отношение ребенка к алкоголю. По мнению специалиста, напиток вреден только большим содержанием сахара.

