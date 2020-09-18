Восемь детей отравились парами хлора в бассейне в Петербурге

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Восемь детей отравились парами хлора при купании в бассейне во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, сообщили ТАСС в скорой помощи.

Там уточнили, что пять детей направили в больницу, из них у двоих – легкая степень, у троих – средняя степень тяжести.

Еще троим детям с легкой степенью оказали помощь на месте. От госпитализации они отказались.

Ранее под Саратовом один человек погиб и трое пострадали после отравления угарным газом. Пострадавших обнаружили родственники.