Допустимая концентрация хлора в астраханском бассейне была превышена почти в 25 раз

12:01
Фото: ГУ МЧС России по Астраханской области
В бассейне "Динамо" в Астрахани, где отравились люди, допустимая концентрация хлора оказалась превышена почти в 25 раз, рассказал руководитель главка МЧС по региону Алексей Мурзин. Об этом сообщает "Интерфак-Юг".
"Максимальное превышение было зафиксировано – 24,9. При допустимой концентрации 1,0. Сейчас необходимо полностью проветрить помещение. На первом этаже окна уже открыты, остается дождаться, пока все выветрится, и тогда уже людям здесь безопасно будет находиться", – сказал Мурзин.
Как отмечается, бассейн будет закрыт до нового года.
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, также побывавший на месте происшествия, сообщил, что будет создан рабочий штаб по устранению ЧП.
По последним данным, пострадали 26 человек, 19 из которых – дети от 5 до 12 лет. Пострадавших экстренно госпитализировали. Ранее стало известно, что шестеро детей находятся в реанимации.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Сперва сообщалось, что после тренировки в бассейне "Динамо" госпитализировали 16 человек, среди которых 13 детей. Специалисты выявили в бассейне превышение химической концентрации хлора при обработке воды. Как сообщили в МЧС, всего ухудшение здоровья зафиксировано у 30 человек.
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