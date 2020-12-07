Очевидцы рассказали о ситуации в бассейне в Астрахани, где отравились 30 человек

Фото: ТАСС/пресс-служба губернатора Астраханской области

Очевидец рассказал Москве 24, что на улице возле здания бассейна "Динамо", где отравились 30 человек, очень сильно пахло хлоркой.

"Я живу рядом. Шла домой. Пахло сильно хлоркой. Женщина рядом сказала, что что-то взорвалось. Но я сама лично хлопка не слышала. Застала только момент госпитализации. Двух деток выносили из здания на руках. Рядом бегали двое родителей. Не паниковали, скорее были в шоке", – рассказала Ирина (имя изменено. – Прим. ред.).

По словам работников столовой напротив бассейна, с самого утра у здания стояло большое количество спецмашин, среди них – скорая помощь, пожарные и МЧС. "Они очень быстро приехали, прямо оперативно. Скорую услышала примерно в 9:30", – отмечает Ирина.

Однако к настоящему моменту, по словам очевидцев, экстренные службы уже разъехались. "Сейчас скорой уже нет, на месте работают следователи. В здание проход полностью закрыт", – рассказал Москве 24 житель дома напротив.

Как отмечает посетитель спорткомплекса "Динамо" в Астрахани Александр, проблемы с хлоркой в бассейне были и ранее. "Примерно 25 ноября мы привели детей на футбол. На площадке чувствовался запах хлора, духота была, как будто вытяжка не работала. И весь запах шел из бассейна на площадку", – рассказал мужчина Москве 24.





Александр посетитель СК "Динамо" в Астрахани От бассейна пахло очень. Супруга в первые 10 минут сказала, что сильно хлоркой воняет, по приезде у нее голова разболелась сильно.

При этом другие клиенты бассейна никаких проблем ранее не замечали. "Мой сын, ему 11 лет, занимается плаванием в "Динамо" вот уже два года. Никогда у нас не было никаких нареканий. Я была в шоке, когда узнала эту новость. Нам повезло, что мы из-за учебы сделали на две недели перерыв, к тому же дети постарше занимаются в вечернюю смену", – рассказала Москве 24 Дарья.

Она добавила, что сын ее подруги, 5-летний мальчик, который также занимался в бассейне "Динамо", в настоящий момент находится в реанимации с подозрением на отравление хлором. "Он занимался вот уже полгода, учился плавать. У него уже начало получаться, и ему очень нравился процесс. А ведь я как раз собиралась отдать туда же свою 4-летнюю дочь, они к тому же дружат с этим ребенком", – отмечает Дарья. По ее словам, маленькие дети занимаются в первой половине дня, поэтому и оказались в основном в числе пострадавших.

Как сообщают в ГУ МЧС по региону, число госпитализированных с признаками отравления хлором (по состоянию на 12:00 по московскому времени) увеличилось до 30 человек, среди которых 21 ребенок. О первых пострадавших сообщили утром: признаки отравления появились после тренировки в бассейне "Динамо".

По словам руководителя ведомства Алексея Мурзина, в указанном бассейне допустимая концентрация хлора оказалась превышена почти в 25 раз.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

По предварительной версии, работники комплекса нарушили технологию очистки бассейна, в результате чего произошел выброс вредных веществ в воду. На месте происшествия работают следователи-криминалисты, полиция и МЧС.

В Астрахани 30 человек отравились хлором в бассейне



Анастасия Павелко, Наталья Корчмарек