Оперативный штаб после отравления школьников организовали в Красноармейске

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В связи с отравлением учащихся в подмосковном Красноармейске организован оперативный штаб. Об этом говорится на странице местной администрации в соцсети "ВКонтакте".

"В период с 19 по 20 января в медицинское учреждение Красноармейска поступили жалобы на плохое самочувствие у учащихся третьей и четвертой школ города Красноармейск. Зафиксировано 41 обращение", – сообщили в администрации.

Врачи, которые прибыли на место, диагностировали у школьников симптомы отравления. Все ученики остались дома в удовлетворительном состоянии. Власти уже обратились к руководителю детской поликлиники Красноармейска, а также в Роспотребнадзор и городскую прокуратуру городского округа Пушкинского.

Обстоятельства отравления в Подмосковье выясняют специалисты Роспотребнадзора.

Ранее говорилось, что по итогам проверки будет дана правовая оценка действиям образовательного учреждения, а также организации, которая оказывает услуги питания.