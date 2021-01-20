Число отравившихся школьников в Красноармейске выросло до 96

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Число детей, обратившихся в медицинские организации Красноармейска, выросло до 96. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"В медицинские организации городского округа Красноармейск с жалобами на плохое самочувствие обратились 96 детей. Пищеблоки в школах обработаны и продезинфицированы", – уточнили в министерстве образования Московской области.

В ведомстве подчеркнули, что сейчас по факту инцидентов с отравлением школьников проводится проверка.

Как заявил глава городского округа Александр Федосов, ситуация находится под его личным контролем. Он анонсировал, что в перспективе ожидается усиление контроля питания в образовательных учреждениях города.

Ранее сообщалось, что после отравления детей в школах Красноармейска была инициирована прокурорская проверка. Расследованием обстоятельств инцидента также занимается СК РФ.