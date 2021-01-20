Следователи проверят информацию об отравлении 24 школьников в Тольятти

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Прокуратура начала проверку после того, как появилась информация об отравлении более чем 20 детей в одной из школ Тольятти. Об этом говорится на сайте прокуратуры по Самарской области.

"К проведению проверки привлечены сотрудники Роспотребнадзора. По предварительным данным, у 24 учеников, обучавшихся в корпусе № 1 школы № 75, выявлены признаки кишечной инфекции", – заявили в пресс-службе ведомства.

Как уточнили в прокуратуре, сейчас отравившиеся дети в удовлетворительном состоянии. Теперь правоохранительные органы дадут оценку соблюдения уполномоченными должностными лицами требований санитарно-эпидемиологического и иного законодательства.

Ранее сообщалось об отравлении детей в двух школах Красноармейска. 19 и 20 января медицинская помощь потребовалась 41 ребенку из двух школ городского округа.