СК начал проверку после отравления детей в двух школах Красноармейска

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Следственный отдел города Пушкино Главного следственного управления СК России начал проверку после массового отравления школьников в Красноармейске. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно предварительным данным следствия, 19 и 20 января медицинская помощь потребовалась 41 ребенку из двух школ городского округа.

Следователи работают непосредственно в образовательных учреждениях, а также в организации, которая занималась питанием в названных школах. Проведены опросы должностных лиц, запрошена документация.

В региональной прокуратуре ранее подтвердили факт расследования инцидента. По итогам проверки будет дана правовая оценка действиям образовательного учреждения, а также организации, которая оказывает услуги питания.

Кроме того, в Красноармейске организован оперативный штаб. На месте также работают сотрудники Роспотребнадзора.