Число пострадавших от отравления в Дагестане возросло до 74 человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Число обращений к врачам после отравления в Дагестане возросло до 74. Об этом сообщает ТАСС.

"Зарегистрированы 74 случая [обращений людей с симптомами отравления], 10 [человек] из <...> [них] госпитализированы, 5 из которых дети", – заявила врио министра здравоохранения республики Татьяна Беляева.

Новых заболевших выявляют при обходе жилых домов. Работа школы и детского сада в районе места происшествия приостановлена.

Первые обращения в медицинские учреждения региона были зафиксированы 4 февраля. Тогда 7 учеников Аранинской средней общеобразовательной школы в возрасте от 7 до 14 лет поступили на лечение с болями в области живота, температурой и диареей.

Позже число граждан с симптомами пищевого отравления выросло до 30, а впоследствии – до 64. В регионе работают сотрудники Роспотребнадзора и министерства здравоохранения РФ. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

