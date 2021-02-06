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Происшествия

16:17

Число отравившихся в Хунзахском районе Дагестана возросло до 64

происшествия регионы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Число человек, отравившихся в Хунзахском районе Дагестана выросло до 64, большинство из них – дети, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава региона.

"Число пациентов с признаками ОКИ в Хунзахском районе увеличилось до 64 человек, подавляющее большинство – это дети школьного возраста из села Арани. Госпитализированы восемь человек, пять из них – дети. Основные симптомы – диарея, тошнота, слабость, боли в животе, повышение температуры тела", – говорится в сообщении.

В местном Роспотребнадзоре уточнили, что инфекция передалась водный путем, а ее возбудителем оказались шигеллы дизентерии. В настоящее время специалисты Минздрава обходят местных жителей для выявления всех отравившихся, в этих мероприятиях задействованы 6 участковых врачей и 18 прививочных бригад, а также командированные инфекционисты и эпидемиологи.

Как сообщалось накануне, 30 учащихся Аранинской средней общеобразовательной школы в Дагестане обратились к врачам с симптомами пищевого отравления. 4 февраля в Хунзахскую ЦРБ обратились 7 учеников в возрасте от 7 до 14 лет с болями в области живота, сопровождающимися диареей и повышением температуры тела. В настоящий момент заведено уголовное дело, говорится на сайте СК РФ по региону.

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