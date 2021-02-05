В Дагестане 30 учеников школы обратились в больницу с пищевым отравлением

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30 учащихся одной из школ в Дагестане обратились к врачам с симптомами пищевого отравления. В настоящий момент заведено уголовное дело, говорится на сайте СК РФ по региону.

Инцидент с отравлением детей случился в Аранинской СОШ. Установлено, что 4 февраля в Хунзахскую ЦРБ обратились 7 учеников Аранинской средней общеобразовательной школы в возрасте от 7 до 14 лет с болями в области живота, сопровождающимися диареей и повышением температуры тела.

"Кроме того, с 1 по 4 февраля в больницу с аналогичными симптомами обратились еще 23 ученика указанной школы", – добавили в Следственном комитете. Уже при участии специалистов Роспотребнадзора изъяли образцы воды и пищи из столовой школы.

Ранее в школе-интернате на юге Томской области отравились 30 воспитанников. Детей госпитализировали в Томске.