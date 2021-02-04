Число пострадавших от некачественной воды в Красноярске превысило 90

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Число пострадавших от употребления некачественной воды в Красноярске достигло 92 человек, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. Три человека госпитализированы.
Ранее речь шла о 53 случаях острой кишечной инфекции норовирусной этиологии.
О массовых случаях отравления в Октябрьском районе Красноярска стало известно в понедельник, 1 февраля. Сотрудники Роспотребнадзора взяли пробы воды на водозаборе "Гремячий лог" после сообщений о случаях острой кишечной инфекции среди жителей.
Первое исследование образцов воды показало соответствие санитарным нормам. Патогенные микроорганизмы в тесте отсутствуют. Вода на указанном участке также соответствует нормальным значениям по цвету и мутности.
По факту произошедшего инициированы проверки в Красноярской прокуратуре и региональном управлении Следственного комитета РФ.
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