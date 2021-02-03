Первая проба воды в Красноярке, где отравились люди, соответствует нормам

Фото: kraskom.com
Исследование образцов воды в Октябрьском районе Красноярска, где жители заболели острой кишечной инфекцией, показало соответствие санитарным нормам. Об этом сообщает РИА Новости.
"Готов первый результат по микробиологическим показателям пробы воды из Студгородка. По жалобе жителей специалисты КрасКома отобрали ее 31 января из водопроводного крана в магазине на улице Дачная, 35. Патогенные микроорганизмы в тесте отсутствуют", – заявила пресс-секретарь компании-поставщика воды КрасКом Татьяна Лукина.
По словам представителя организации, вода на указанном участке также соответствует нормальным значениям по цвету и мутности. Лукина отметила, что после 4 февраля также станут известны данные анализов воды из ряда других домов.
О массовых случаях отравления в Октябрьском районе Красноярска стало известно в понедельник, 1 февраля. Сотрудники Роспотребнадзора взяли пробы воды на водозаборе "Гремячий лог" после сообщений о случаях острой кишечной инфекции среди жителей.
Согласно последним данным, число отравившихся некачественной водой в Красноярске превысило 50 человек. 27 из них обратились в медицинские учреждения города. По факту произошедшего инициированы проверки в Красноярской прокуратуре и региональном управлении Следственного комитета РФ.
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