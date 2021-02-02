Число отравившихся некачественной водой в Красноярске превысило 50

В микрорайоне Студгородок в Красноярске холодной водой отравились 53 человека, сообщили в управлении Роспотребнадзора по краю.

"Зарегистрировано 53 случая острой кишечной инфекции, из которых 27 человек обратились за медицинской помощью, активно выявлены 26 человек", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось об отравлении 27 человек в Красноярске. Уточняется, что дополнительные пробы воды из распределительной сети и в квартирах домов в Студгородке будут проводиться в течение недели.

Также известно, что сотрудники Роспотребнадзора взяли пробы на водозаборе "Гремячий лог" в Октябрьском районе Красноярска после сообщений об отравлении. Среди горожан подтвердились случаи острой кишечной инфекции.